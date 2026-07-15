Умерла звезда золотого века мексиканского кинематографа Эльса Агирре

В возрасте 95 лет скончалась одна из последних икон мексиканского кинематографа Эльса Агирре. Об этом сообщило издание The Latin Times .

О кончине актрисы 15 июля объявила Национальная ассоциация актеров (ANDI). Агирре в сентябре исполнилось бы 96 лет.

«Она была одной из самых знаковых актрис золотого века мексиканского кино», — заявила пресс-служба ассоциации.

Агирре дебютировала в кинематографе в подростковом возрасте после победы в конкурсе красоты. В 1946 году вышел фильм «Сильный пол», который принес ей первую славу. Затем актриса снялась в культовых картинах «Осторожно с любовью», «Панчо Вилья и Валентина», «Женщина, которую я люблю», «Акапулько» и «Ты, бронза и смерть».

Она скончалась через 18 месяцев после ухода сестры, Альмы Розы Агирре, тоже известной актрисы. Одной из немногих звезд, чья карьера напрямую связана с золотым веком мексиканского кино, осталась Мария Виктория.