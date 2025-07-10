Актер из фильма «Астерикс и Обеликс» умер из-за неудачной попытки достать телефон

Parisien: скончался актер Бан Хэй Мин, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс»

Французский комик Бан Хэй Мин, снявшийся в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщила газета Parisien .

Причиной смерти актера стал несчастный случай. По информации издания, комик упал с восьмого этажа, когда пытался достать телефон, завалившийся в водосточный желоб балкона.

«С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина», — отметил продюсер комика Филипп Делм.

Ранее из жизни ушел звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон. Австралийскому актеру было 56 лет.

Поклонники запомнили артиста по таким фильмам и сериалам как «Другой мир», «Профайлер», «Части тела», «ФБР: самые разыскиваемые преступники», «Фантастическая четверка: восстание серебряного серфера». Последней актерской работой Макмэхона стала роль премьера Австралии в детективном сериале Netflix «Резиденция».