Актер Игорь Петренко задолжал более миллиона рублей алиментов

Актер театра и кино Игорь Петренко задолжал примерно 1,3 миллиона рублей по алиментам и штрафам. Об этом свидетельствуют данные из банка исполнительных производств на сайте ФССП.

По данным ведомства, в отношении артиста возбудили четыре исполнительных производства. Совокупный размер долга достиг 1 288 065 рублей, основная часть пришлась на невыплаченные алименты — 1 255 079 рублей.

У Петренко были три жены. Во втором браке с актрисой Екатериной Климовой родились два сына.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов оказался в долгах. В середине августа этого года на знаменитость завели исполнительное производство.

Задолженность артиста по кредитам составила более 148 тысяч рублей. Из этой суммы более 139 тысяч — основной долг, а 9,7 тысячи — исполнительский сбор. Также Емельянов оказался в списке злостных неплательщиков алиментов.