Скончался известный актер Владимир Фоменко

Советский и российский актер кино и театра Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни. Об этом на сайте «Кино-Театр.ру» сообщил сын актера Георгий.

Он написал, что его отец скончался от отека легких 22 января.

Фоменко родился 9 сентября 1940 года. После завершения обучения в ГИТИСе в 1965 году артист работал в Театре на Таганке и Московском ТЮЗе. Также он исполнил роли в нескольких фильмах, среди которых «Тайна предков», «Теплое место» и «Том Кенти».

Ранее скончалась одна из самых титулованных актрис российского театра и кино Евгения Добровольская. В последний год артистка боролась с тяжелой болезнью.