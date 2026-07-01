Актер Галыгин назвал своего героя из «Фунтика» подхалимом и «тварью дрожащей»

Фильм «Фунтик» не является простой переделкой или ремейком советского мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Это самостоятельная экранизация книг, написанных по его мотивам соавтором оригинального сценария Валерием Шульжиком и изданных на рубеже XX и XXI веков. Съемочный процесс проходил в центре Минска, в том числе на сцене Белорусского государственного цирка. В беседе с журналистами KP.RU Вадим Галыгин подробно описал своего персонажа.

По его словам, казначей — это не столько злой по натуре человек, сколько «конченый» подхалим и «тварь дрожащая», который полностью теряет волю в присутствии своей госпожи. Однако у него есть и другая жизнь — на цирковой арене, где он выступает в роли шпрехшталмейстера. Чтобы выглядеть солиднее, он надевает накладное пузо, и вместе с этим аксессуаром к нему приходит уверенность и свобода. Как только он его снимает — «во всех смыслах буквально сдувается». Галыгин добавил, что из-за плаща его герой напоминает «Дракулу выходного дня» — сытого и раздувшегося.

Актер также поделился личными впечатлениями от работы. Он рассказал, что привел на съемочную площадку свою маму, в то время как его дети остались в московской школе. Он подчеркнул важность того, чтобы дети понимали процесс создания кино: «многие взрослые люди не осознают, что для того, чтобы снять 15-секундную сцену, иногда нужно потратить целый день и усилия десятков людей». По его мнению, приоткрывая эти тайны, можно вдохновить новое поколение на выбор творческой профессии.