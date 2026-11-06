Актер Фролов заявил, что хотел бы сыграть Ленина в кино

Актер Сергей Фролов рассказал, что хотел бы когда-нибудь исполнить в кино роль Владимира Ленина. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU .

Артист рассказал, что в душе всегда хотел исполнить роль вождя мирового пролетариата, возможно, в шутку или всерьез. Этому способствовало и мнение окружающих: когда Фролов отращивал бороду, многие отмечали его сходство с вождем.

В историческом детективе «Художник. Продолжение» актер сыграл натурщика Анатолия Бокова, который позировал для картин в образе Ленина. Прочитав сценарий, Фролов предложил режиссеру Тимуру Алпатову не педалировать сходство, что подарило персонажу отличительные черты.

По мнению артиста, главная идея героя в том, что, каким бы низким и маленьким человеком он ни был, он все-таки остается человеком.