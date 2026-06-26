Актер Евгений Стеблов подтвердил госпитализацию и сообщил, что уже дома

Народный артист России Евгений Стеблов подтвердил 360.ru, что его действительно госпитализировали. Сейчас уже находится дома и чувствует себя хорошо.

«Нормально я себя чувствую, нормально, все хорошо. Я был госпитализирован, но уже сейчас я дома, и все нормально», — рассказал Стеблов.

Телеграм-канал Mash сообщил, что 80-летнего актера экстренно доставили в больницу с подозрением на осложнение паховой грыжи. По информации канала, Стеблова ночью почувствовал боли, из-за чего вызвал скорую помощь.

Как утверждал Mash, после обследования опасное осложнение удалось устранить без хирургического вмешательства.

Евгений Стеблов известен по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Не хочу быть взрослым»