Роман с замужней, ревность к покойной и суд за квартиру. Судьба Евгения Стеблова после главной утраты

Евгений Стеблов — советский и российский актер театра и кино. Силу своего обаяния он осознал сразу после выхода картины «Я шагаю по Москве» — от девушек у артиста не было отбоя. Интересные факты из жизни Стеблова — в материале 360.ru.

Детство и юность Дед Стеблова был статским советником и директором мужской гимназии в Рыбинске. В местном музее хранится изображение брата Александра III, рядом с которым находятся Павел Стеблов и дальний родственник Никиты Михалкова. Будущий актер родился в семье учительницы и радиоинженера. Родители видели сына педагогом, но его репетир по литературе оказался театралом и рекомендовал ученику записаться в драмкружок. На тот момент юноша успел влюбиться в Шереметьевский театр и после занятий поступил в «Щуку».

Карьера Стеблова После окончания вуза Стеблов попал в «Ленком», но через год ушел с подмостков из-за отсутствия взаимопонимания с режиссером. Артист перешел в Театр Советской армии, его потенциал полностью раскрылся в Театре имени Моссовета. Многим полюбился образ Саши Шаталова из «Я шагаю по Москве». Однако карьера в кино началась для актера с эпизодов в лентах «Юность наших отцов» и «Баллада о солдате». Роль мечты он получил случайно — попался на глаза ассистенту по актерам Лике Авербах, слоняясь с сокурсником Витей Зозулиным по «Мосфильму». Авербах привела парней к Георгию Данелии, но Евгений его не заинтересовал. Увидев жалобные глаза актера, Лика сделала его снимок. Кадр Стеблова так понравился Данелии, что тот устроил артисту прослушивание.

Интересно Стеблов не предполагал, что на фильм обрушится небывалая слава. После этого актер исполнил главных героев в проектах «До свидания, мальчики», «Урок литературы» и «Вас вызывает Таймыр».

Со временем артист подружился с Никитой Михалковым, и тот задействовал его в картинах «Раба любви», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» и «Сибирский цирюльник». В 80-х Стеблов снялся в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Не хочу быть взрослым», «Не забудьте выключить телевизор», а в 90-х засветился в картинах «Черный клоун» и «Ужин в четыре руки».

Главная женщина в жизни Стеблова В юности актер был довольно влюбчивым, но все изменилось, когда он встретил финансиста Татьяну Осипову. Еще на первых свиданиях она обмолвилась, что у нее порок сердца. Болезнь возлюбленной не спугнула Стеблова, на заре 70-х они поженились. Татьяна забеременела — супруги заранее договорились с клиникой о подготовке к реанимации из-за возможных рисков.

И вот к нам выходит врач, изучает карточку жены и прямо при ней говорит: «И зачем мне такая пациентка? Она же у меня останется на операционном столе». Она, конечно, была в шоке. В итоге пришлось срочно искать другую больницу, где уже через несколько часов и без лишних осложнений на свет появился наш сын. Евгений Стеблов актер

В 90-е у жены начались проблемы со здоровьем. Ей сделали операцию, после чего врач сказал, что Татьяне осталось лет 15. Возлюбленная артиста прожила на три года больше отведенного медиками срока, а затем ее состояние заметно ухудшилось. «Мы с сыном понимали, что это конец, морально готовились. Помню, за три дня до ее смерти мы поговорили по телефону, а потом со мной уже связались врачи», — рассказывал Стеблов. За полтора месяца до смерти Татьяна благословила мужа на новый брак. После гибели супруги артист почувствовал себя одиноким — сын Сергей решился уйти в монастырь.

Второй брак и развод Друзья познакомили Стеблова со своей приятельницей — Любовью Глебовой. Она работала финансовым топ-менеджером, имела взрослую дочь и внука и ни в чем не нуждалась, кроме надежного мужчины рядом. Любовь и Евгений обменялись телефонами и назначили свидание в слепую. Вскоре пара обвенчалась. При этом актер повторял, что по-настоящему любил лишь один раз — покойную Татьяну. После 13 лет брака супруги развелись — тогда Стеблову было 79 лет. «Любовь — совсем не мой человек. Когда она стала ревновать меня к покойной жене, причем агрессивно, я не захотел терпеть этот бред. Как она вообще могла сравнивать себя с моей любимой Танечкой, которая уже не с нами!» — отмечал артист. После развода Любовь отказалась добровольно выписываться из квартиры экс-супруга, это пришлось делать через суд. Однако Стеблов не только не унывал, но еще и радовался, встретив новую спутницу. «Я люблю… По-настоящему, очень сильно. Это именно любовь, а не просто влюбленность», — рассказал актер. Но он скрывает свою новую избранницу — она не только молода, но и находится в официальном браке.

Самобытный талант и богатый потенциал Стеблов 8 декабря 2025 года отмечает свое 80-летие. С этим событием актера поздравил президент Владимир Путин. «Уважаемый Евгений Юрьевич! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности», — следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и вдохновения.