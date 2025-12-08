Роман с замужней, ревность к покойной и суд за квартиру. Судьба Евгения Стеблова после главной утраты
Евгений Стеблов — советский и российский актер театра и кино. Силу своего обаяния он осознал сразу после выхода картины «Я шагаю по Москве» — от девушек у артиста не было отбоя. Интересные факты из жизни Стеблова — в материале 360.ru.
Детство и юность
Дед Стеблова был статским советником и директором мужской гимназии в Рыбинске. В местном музее хранится изображение брата Александра III, рядом с которым находятся Павел Стеблов и дальний родственник Никиты Михалкова.
Будущий актер родился в семье учительницы и радиоинженера. Родители видели сына педагогом, но его репетир по литературе оказался театралом и рекомендовал ученику записаться в драмкружок. На тот момент юноша успел влюбиться в Шереметьевский театр и после занятий поступил в «Щуку».
Карьера Стеблова
После окончания вуза Стеблов попал в «Ленком», но через год ушел с подмостков из-за отсутствия взаимопонимания с режиссером. Артист перешел в Театр Советской армии, его потенциал полностью раскрылся в Театре имени Моссовета.
Многим полюбился образ Саши Шаталова из «Я шагаю по Москве». Однако карьера в кино началась для актера с эпизодов в лентах «Юность наших отцов» и «Баллада о солдате». Роль мечты он получил случайно — попался на глаза ассистенту по актерам Лике Авербах, слоняясь с сокурсником Витей Зозулиным по «Мосфильму».
Авербах привела парней к Георгию Данелии, но Евгений его не заинтересовал. Увидев жалобные глаза актера, Лика сделала его снимок. Кадр Стеблова так понравился Данелии, что тот устроил артисту прослушивание.
Интересно
Со временем артист подружился с Никитой Михалковым, и тот задействовал его в картинах «Раба любви», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» и «Сибирский цирюльник». В 80-х Стеблов снялся в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Не хочу быть взрослым», «Не забудьте выключить телевизор», а в 90-х засветился в картинах «Черный клоун» и «Ужин в четыре руки».
Главная женщина в жизни Стеблова
В юности актер был довольно влюбчивым, но все изменилось, когда он встретил финансиста Татьяну Осипову. Еще на первых свиданиях она обмолвилась, что у нее порок сердца. Болезнь возлюбленной не спугнула Стеблова, на заре 70-х они поженились.
Татьяна забеременела — супруги заранее договорились с клиникой о подготовке к реанимации из-за возможных рисков.
И вот к нам выходит врач, изучает карточку жены и прямо при ней говорит: «И зачем мне такая пациентка? Она же у меня останется на операционном столе». Она, конечно, была в шоке. В итоге пришлось срочно искать другую больницу, где уже через несколько часов и без лишних осложнений на свет появился наш сын.
Евгений Стеблов
актер
В 90-е у жены начались проблемы со здоровьем. Ей сделали операцию, после чего врач сказал, что Татьяне осталось лет 15. Возлюбленная артиста прожила на три года больше отведенного медиками срока, а затем ее состояние заметно ухудшилось.
«Мы с сыном понимали, что это конец, морально готовились. Помню, за три дня до ее смерти мы поговорили по телефону, а потом со мной уже связались врачи», — рассказывал Стеблов.
За полтора месяца до смерти Татьяна благословила мужа на новый брак. После гибели супруги артист почувствовал себя одиноким — сын Сергей решился уйти в монастырь.
Второй брак и развод
Друзья познакомили Стеблова со своей приятельницей — Любовью Глебовой. Она работала финансовым топ-менеджером, имела взрослую дочь и внука и ни в чем не нуждалась, кроме надежного мужчины рядом.
Любовь и Евгений обменялись телефонами и назначили свидание в слепую. Вскоре пара обвенчалась. При этом актер повторял, что по-настоящему любил лишь один раз — покойную Татьяну. После 13 лет брака супруги развелись — тогда Стеблову было 79 лет.
«Любовь — совсем не мой человек. Когда она стала ревновать меня к покойной жене, причем агрессивно, я не захотел терпеть этот бред. Как она вообще могла сравнивать себя с моей любимой Танечкой, которая уже не с нами!» — отмечал артист.
После развода Любовь отказалась добровольно выписываться из квартиры экс-супруга, это пришлось делать через суд. Однако Стеблов не только не унывал, но еще и радовался, встретив новую спутницу.
«Я люблю… По-настоящему, очень сильно. Это именно любовь, а не просто влюбленность», — рассказал актер.
Но он скрывает свою новую избранницу — она не только молода, но и находится в официальном браке.
Самобытный талант и богатый потенциал
Стеблов 8 декабря 2025 года отмечает свое 80-летие. С этим событием актера поздравил президент Владимир Путин.
«Уважаемый Евгений Юрьевич! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку. Отрадно, что сегодня ваш щедрый, самобытный талант и богатый созидательный потенциал в полной мере востребованы не только на актерском поприще, но и в плодотворной педагогической, наставнической деятельности», — следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и вдохновения.