Актер Евгений Кулик разбил голову во время отпуска во Вьетнаме

Известный российский актер и блогер Евгений Кулик во время отпуска во Вьетнаме получил серьезную травму головы. В беседе с 360.ru он рассказал, что неудачно нырнул в бассейн.

«Много нырял в бассейн, глубина 1,2 метра. Один раз нырнул неудачно. <… > Меня зашили и отправили в отель», — сказал он.

Також блогер прислал кадры с травмой.

В соцсетях Кулик рассказал, что ему сделали магнитно-резонансную томографию. По его словам, медики сильно удивились тому, что на приеме пациенту удавалось с ними разговаривать, травма оказалась очень серьезной.

Ранее в Таиланде погиб 23-летний российский блогер по имени Вадим. Мужчина попал в ДТП, когда ехал со знакомой из Самуи на Пхукет на спортивном мотоцикле.

