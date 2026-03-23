Актер Джейсон Момоа покинул Гавайи из-за наводнения и попросил фанатов молиться

Наводнение на Гавайях напугало сбежавшего с островов актера Момоа

Американский актер Джейсон Момоа, знакомый зрителям по сериалу «Игра престолов» и фильму «Аквамен», покинул дом на Гавайях из-за мощного наводнения. Об этом он сообщил в соцсети.

«Теперь мы в безопасности», — написал он, опубликовав фотографии разрушений, к которым привела разбушевавшаяся стихия.

Момоа призвал фанатов молиться за жителей оказавшихся в зоне риска островов. Речь шла об Оаху, Мауи, Молокаи, Ланаи, Кахоолаве и Большом острове.

Ранее стало известно, что артист развелся с Лизой Боне после семи лет брака. Всего пара была в отношениях больше 12 лет. У экс-супругов подрастают 17-летний сын и 16-летняя дочь.