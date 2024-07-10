Джейсон Момоа и Лиза Боне официально развелись
Американские актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне официально развелись. Как написало издание Associated Press, решение судьи округа Лос-Анджелес вступило в силу.
ИА НСН уточнило, что развод знаменитостей прошел без взаимных споров и претензий. Пара сможет иметь взаимную опеку над 16-летней дочерью и 15-летним сыном.
Напомним, брак Джейсона Момоа и Лизы Боне длился семь лет. Всего пара была в отношениях более 12 лет.
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