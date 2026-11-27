Актер и телеведущий Дмитрий Журавлев с супругой Еленой уже задумываются о том, чтобы стать родителями. Об этом пара рассказала «Пятому каналу» .

«Сейчас с одной знакомой ведьмой посоветуемся, можно ли там вообще рожать в этом году, может, он какой-то перекошенный, может, нельзя вообще», — пошутил артист.

Елена добавила, что не хотела бы рожать в високосный год из уважения к бабушке, которая придает этой примете большое значение.

На вопрос, хотят ли они подгадать время рождения под знак зодиака, супруги ответили отрицательно, добавив, что лучше заранее сдадут анализы и тесты на генетическую совместимость. Если же в результате окажется, что родить малыша не выйдет, пара готова рассмотреть усыновление.

«Есть куча способов, чтобы в семье был ребенок. Сделать ребенка, взять какого-нибудь ребенка, подарить ему хорошую жизнь. Это прекрасно», — отметил Дмитрий.

Ранее у певца Алексея Чумакова родился сын. Артист трогательно поздравил малыша в соцсетях.