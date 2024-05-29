Актер Агапов: «Ленком» середины 80-х отличается от того, каким театр стал сейчас

Актер Иван Агапов рассказал о работе «Ленкома» после смерти Марка Захарова. По его словам, театр середины 80-х отличается от того, каким он стал сейчас, передала «Вечерняя Москва».

Как написал RT, благодаря Марку Захарову у культурного учреждения осталось большое наследство: спектакли, которые он поставил, труппу, которую он собрал.

По поводу ролей актер отметил, что для него нет нелюбимых. Все роли он принимает с благодарностью. Особую радость ему приносит игра в «Королевских играх» и «Женитьбе».

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте