Актер Агапов: «Ленком» середины 80-х отличается от того, каким театр стал сейчас
Актер Иван Агапов рассказал о работе «Ленкома» после смерти Марка Захарова. По его словам, театр середины 80-х отличается от того, каким он стал сейчас, передала «Вечерняя Москва».
Как написал RT, благодаря Марку Захарову у культурного учреждения осталось большое наследство: спектакли, которые он поставил, труппу, которую он собрал.
По поводу ролей актер отметил, что для него нет нелюбимых. Все роли он принимает с благодарностью. Особую радость ему приносит игра в «Королевских играх» и «Женитьбе».
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