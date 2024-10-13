Актер Чабан обратился к поклонникам после потери сознания на спектакле

Потерявший сознание во время спектакля в Санкт-Петербурге Григорий Чабан рассказал о своем состоянии поклонникам. Видеообращение актера оказалось в распоряжении Пятого канала .

По его словам, он не ожидал такого сильного резонанса после произошедшего, поэтому хочет всех успокоить. Чабан рассказал, что ему уже сделали компьютерную томографию. С ним все нормально. Сосуды и анализы крови в порядке.

Актер предположил, что почувствовал себя плохо, потому что перенервничал. Он переживал на фоне своего выступления в постановке «Три сестры».

«Связано с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Мы спектакль не играли с марта. Видимо, я просто перенервничал», — добавил он.

Актер также поблагодарил всех, кто переживает за него, отметив, что это его очень вдохновляет.

Чабан потерял сознание во время спектакля в театре Ленсовета. Прибывшие медики решили его госпитализировать. Предположив, что его состояние ухудшилось из-за спазма сосудов.