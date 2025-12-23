Актер Брэдли Купер сделал предложение супермодели Джиджи Хадид

Daily Mail: Брэдли Купер и Джиджи Хадид готовятся к свадьбе в 2026 году

Актер Брэди Купер сделал предложение руки и сердца супермодели Джиджи Хадид. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на источники из окружения пары.

По данным издания, 50-летний актер и 30-летняя модель планируют сыграть свадьбу в 2026 году. Отмечается, что Купер уже заручился поддержкой матери Хадид — Иоланды Хадид. Как рассказал инсайдер, решение о браке Джиджи также обсудила с отцом Мохамедом Хадидом, назвав этот шаг «более официальным и серьезным».

Источники утверждают, что одним из ключевых мотивов для свадьбы стало желание пары совместно воспитывать детей от предыдущих отношений. У Купера есть восьмилетняя дочь Лея Де Сайн от модели Ирины Шейк, которая, все чаще проводит время с Хадид. У самой модели — пятилетняя дочь Кхай от бывшего участника One Direction Зейна Малика.

По данным издания PageSix, Ирина Шейк снова начала встречаться со своим бывшим возлюбленным — спортсменом Томом Брэди.