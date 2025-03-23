Россиян предупредили о штрафах за неправильно помытую машину

Мойка автомобиля вне специально отведенных мест может грозить штрафами. Об этом агентству «Прайм» заявил доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

Он отметил, что процедура мытья автомобиля регулируется федеральным и региональным законодательством. Согласно ему, нельзя допускать, чтобы из-за мойки машины страдала окружающая среда.

«То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил», — подчеркнул эксперт.

Тишаков добавил, что машины нельзя мыть в лесах и у водоемов. В Москве и Подмосковье штраф за мойку вне специально отведенных мест составит несколько тысяч рублей.

Ранее Юрист Давид Адамс рассказал, как могут наказать владельцев авто с плохо читаемыми номерами. Если хотя бы одна цифра или буква не видны с расстояния в 20 метров, автомобилисту могут выписать штраф в 500 рублей. В том случае, если водитель намеренно скрыл номер, санкция составит уже пять тысяч рублей. Также владельца авто могут лишить водительских прав.