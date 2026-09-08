Актер Алексей Фатеев стал отцом во второй раз

Российский актер театра и кино Алексей Фатеев объявил, что его жена Алена родила сына, которого назвали Александром. Радостным событием звезда сериала «Глухарь» поделился с поклонниками в Instagram*.

«Сегодня ровно месяц, как появился на свет наш долгожданный и любимый сын Александр Алексеевич Фатеев. Добро пожаловать, наш Саша!» — написал актер.

У Алексея Фатеева уже есть взрослая дочь Мария от первого брака. У его жены Алены тоже есть сын Даниил от предыдущего союза.

Алексей Фатеев служит в Московском академическом театре имени Маяковского. Он активно снимается в кино и сериалах. Самые известные его работы — «Нелюбовь», «Улыбка пересмешника» и «Метро».

Ранее стало известно, что актриса Натали Портман родила третьего ребенка в 45 лет. Новорожденный стал первым общим ребенком артистки и музыкального продюсера Танги Дестабля.

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