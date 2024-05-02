Айза пошла на мировую с Гуфом и перестала требовать большие алименты | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 09:53 Айза пошла на мировую с Гуфом и перестала требовать большие алименты Baza: Айза согласилась на мировое соглашение с Гуфом о выплате алиментов РИА «Новости»

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Блогерша Айза Долматова решила без судов урегулировать вопрос с большими алиментами, которые она требовала от экс-супруга Гуфа (Алексей Долматов). Ее адвокаты намерены заключить мировое соглашение с рэпером, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, в конце прошлого года Айза подала заявление на алименты через суд на экс-супруга Гуфа. Она потребовала с артиста 150 тысяч рублей в месяц и четверть от всех доходов на воспитание их общего сына.

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Журналисты предположили, что Айза могла принять решение о подаче иска после громкого интервью Долматова, в котором он озвучил расходы на дочь. Блогерша поняла, что бывший супруг обделяет их общего сына.

Baza уточнила, что представители Гуфа смогли предоставить доказательства о том, что артист помогает материально ребенку, предъявили чеки и скриншоты банковских переводов. В результате 5 апреля адвокаты Айзы выразили готовность завершить судебный процесс мировым соглашением. Следующее заседание суда намечено на июнь. При этом Айза планирует подать еще один иск по алиментам, но уже не к Гуфу, написала она недавно в своем блоге.

Ранее актриса Агата Муцениеце частично выиграла суд о взыскании алиментов с бывшего супруга Павла Прилучного. Это стало второй попыткой добиться от актера финансовой поддержки для воспитания их общих детей — сына Тимофея и дочери Мии.