Ахеджаковой запретили лежать

По информации источника канала, артистка из «Иронии судьбы» пожаловалась на сильные боли в спине и обратилась к специалистам с тем, что не может наклоняться, двигаться и нормально спать. Врачи назначили Ахеджаковой курс терапии, прописали строгий распорядок дня и рекомендовали заниматься физкультурой.

«Важно: в течение дня принимать горизонтальное положение лишь тогда, когда хочется вздремнуть или предаться плотским утехам», — написали авторы поста, заверив, что такие рекомендации — не шутка.

Ранее актриса Валентина Талызина раскритиковала Ахеджакову и назвала ее непрофессиональной артисткой. Ее муж сообщил, что она ушла из публичного пространства из-за проблем с работой.

По словам актрисы Яны Поплавской, Ахеджакова перестала выходить в свет из-за страха и проверки правоохранительными органами на предмет дискредитации ВС России.