«Отлетела в угол». Талызина рассказала, как Ахеджакова огребла от Руслановой

Актриса Талызина заявила, что Нина Русланова ударила Ахеджакову на съемках

Фото: РИА «Новости»

Актриса Валентина Талызина раскритиковала коллегу по цеху Лию Ахеджакову, назвав ее непрофессиональной актрисой. Свое мнение она выразила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».

Звезда призналась, что однажды на Ахеджакову напала актриса Нина Русланова. Это произошло, потому что Лия Меджидовна мешала работать и непрофессионально вела себя.

О произошедшем Талызиной рассказал актер Валентин Гафт. Все случилось во время съемок фильма «Небеса обетованные».

«И вот сцена — сидит Лия Меджидовна, стоит круглый стол, а Нина ходит вокруг этого стола и говорит свой текст. У Меджидовны текста нет. Нина пошла, а Лия стала хихикать. Нина закончила свой дубль и обратилась к Лии, мол, ты мне мешаешь», — рассказала артистка.

Когда начали снимать второй дубль, поведение артистки не изменилось. Тогда Русланова не выдержала и ударила ее. Удар был настолько сильный, что звезда «отлетела в угол съемочной комнаты».

Ранее муж Ахеджаковой Владимир Персиянов рассказал, куда пропала его супруга. Он отметил, что она ушла из публичного пространства из-за тяжелой ситуации с работой.

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