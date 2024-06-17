«Отлетела в угол». Талызина рассказала, как Ахеджакова огребла от Руслановой
Актриса Талызина заявила, что Нина Русланова ударила Ахеджакову на съемках
Актриса Валентина Талызина раскритиковала коллегу по цеху Лию Ахеджакову, назвав ее непрофессиональной актрисой. Свое мнение она выразила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».
Звезда призналась, что однажды на Ахеджакову напала актриса Нина Русланова. Это произошло, потому что Лия Меджидовна мешала работать и непрофессионально вела себя.
О произошедшем Талызиной рассказал актер Валентин Гафт. Все случилось во время съемок фильма «Небеса обетованные».
«И вот сцена — сидит Лия Меджидовна, стоит круглый стол, а Нина ходит вокруг этого стола и говорит свой текст. У Меджидовны текста нет. Нина пошла, а Лия стала хихикать. Нина закончила свой дубль и обратилась к Лии, мол, ты мне мешаешь», — рассказала артистка.
Когда начали снимать второй дубль, поведение артистки не изменилось. Тогда Русланова не выдержала и ударила ее. Удар был настолько сильный, что звезда «отлетела в угол съемочной комнаты».
Ранее муж Ахеджаковой Владимир Персиянов рассказал, куда пропала его супруга. Он отметил, что она ушла из публичного пространства из-за тяжелой ситуации с работой.