Агутин опубликовал клип в память об умершей Заворотнюк

Певец Леонид Агутин в день похорон Анастасии Заворотнюк разместил в своем Telegram-канале видео в память об актрисе. Кадры сопровождает композиция «Паришь в облаках».

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», — написал он.

В опубликованном ролике показаны кадры из сериала «Каспий 24», в котором певец и Заворотнюк снимались вместе.

Поклонники в комментариях под постом отметили, что видео получилось невероятно трогательным и красивым. Фанаты также выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

«Светлая память талантливой актрисе, красивой женщине, замечательной жене и маме», — написали пользователи.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая от рака головного мозга. Ее похоронили 1 июня в Москве на Троекуровском кладбище.