Агутин опубликовал клип в память об умершей Заворотнюк

Певец Агутин посвятил песню «Паришь в облаках» умершей актрисе Заворотнюк

Natalia Shakhanova / Global Look Press
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

Певец Леонид Агутин в день похорон Анастасии Заворотнюк разместил в своем Telegram-канале видео в память об актрисе. Кадры сопровождает композиция «Паришь в облаках».

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», — написал он.

В опубликованном ролике показаны кадры из сериала «Каспий 24», в котором певец и Заворотнюк снимались вместе.

Поклонники в комментариях под постом отметили, что видео получилось невероятно трогательным и красивым. Фанаты также выразили соболезнования в связи со смертью актрисы.

«Светлая память талантливой актрисе, красивой женщине, замечательной жене и маме», — написали пользователи.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая от рака головного мозга. Ее похоронили 1 июня в Москве на Троекуровском кладбище.

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

«И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели

Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте