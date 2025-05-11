Агату Муцениеце заподозрили в третьей беременности из-за округлившегося живота на видео

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в соцсетях видео с округлившимся животом. На нем даже свободная одежда не позволяет скрыть изменения в теле девушки.

На кадрах Муцениеце позировала перед камерой в широкой джинсовой рубашке, надев сверху белую куртку. Раздувающий одежду ветер создал вид беременности. Поводом для таких предположений у подписчиков послужил и уход актрисы из кабаре.

Агата Муцениеце готовится во второй раз пойти выйти замуж. Ее избранником стал 41-летний аккордеонист-виртуоз и заслуженный артист России Петр Дранга. Предложение актрисе потомственный музыкант сделал, когда пара отдыхала в Крыму.