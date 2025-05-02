Важная перемена в жизни. Агата Муцениеце второй раз выйдет замуж

Актрисе Агате Муцениеце после развода с Павлом Прилучным наконец удалось наладить личную жизнь. Звезда счастлива в отношениях с Петром Дрангой. Что известно об избраннике артистки и их романе — в материале 360.ru.

Дранга — заслуженный артист России. Его удостоили почетного звания за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Петр Дранга — потомственный музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актер, продюсер. Учился в Гнесинском музыкальном училище на отделении народных инструментов и дирижирования.

Отношения Дранги и Муцениеце

Музыкант появился в жизни актрисы в один из самых непростых периодов. Агата до сих пор судится с бывшим мужем Прилучным за право опеки над сыном, но пока не может этого добиться.

Композитор поддерживает возлюбленную. Кроме того, он прекрасно ладит с ее дочкой Мией. Когда пара только начала встречаться, в Сети то и дело возникали слухи о том, что это может быть пиар-романом.

Продюсер Сергей Дворцов считает, что в связи с новостями о свадьбе медийность Дранги и Муцениеце вырастет, а вместе с этим — и доходы.

«Это взаимовыгодный брак, как ни крути. Поднятие цитируемости, заказчики идут на них обоих. Такой творческий союз актуален везде: выезды, ведение мероприятий», — подчеркнул он в комментарии Woman.ru.