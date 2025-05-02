Важная перемена в жизни. Агата Муцениеце второй раз выйдет замуж
Актрисе Агате Муцениеце после развода с Павлом Прилучным наконец удалось наладить личную жизнь. Звезда счастлива в отношениях с Петром Дрангой. Что известно об избраннике артистки и их романе — в материале 360.ru.
Кто такой Петр Дранга
Петр Дранга — потомственный музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актер, продюсер. Учился в Гнесинском музыкальном училище на отделении народных инструментов и дирижирования.
Дранга — заслуженный артист России. Его удостоили почетного звания за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Отношения Дранги и Муцениеце
Музыкант появился в жизни актрисы в один из самых непростых периодов. Агата до сих пор судится с бывшим мужем Прилучным за право опеки над сыном, но пока не может этого добиться.
Композитор поддерживает возлюбленную. Кроме того, он прекрасно ладит с ее дочкой Мией. Когда пара только начала встречаться, в Сети то и дело возникали слухи о том, что это может быть пиар-романом.
Продюсер Сергей Дворцов считает, что в связи с новостями о свадьбе медийность Дранги и Муцениеце вырастет, а вместе с этим — и доходы.
«Это взаимовыгодный брак, как ни крути. Поднятие цитируемости, заказчики идут на них обоих. Такой творческий союз актуален везде: выезды, ведение мероприятий», — подчеркнул он в комментарии Woman.ru.
Новость о свадьбе Муцениеце и Дранги
Муцениеце улетела с Дрангой встречать майские праздники в Ялту. Там во время романтического ужина Петр сделал Агате предложение руки и сердца. В соцсетях актриса поделилась кадрами с помолвки, а поклонники поздравили звезду с таким радостным событием.
«Я сказала да», — прокомментировала Агата ролик.
Пользователи оставили паре пожелания:
«Поздравляем, наконец-то!»;
«Будьте счастливы, родные!»;
«Ура! Счастья вам»;
«Будьте самыми счастливыми, вы этого по-настоящему достойны!»
Павел Прилучный после расставания с Агатой нашел утешение в романе с Зепюр Брутян. Сейчас супруги воспитывают сына Микаэля, которому недавно исполнилось два года.
Общий сын Прилучного и Муцениеце, живущий с отцом, отказывается возвращаться к матери.