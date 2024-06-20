Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма с возлюбленным

Актриса Агата Муцениеце пришла на премьеру приключенческой комедии «Тур с Иванушками», в которой исполнила одну из главных ролей, вместе с предполагаемым возлюбленным Иваном Чуйковым. Об этом сообщило издание РБК .

Фильм вышел в широкий прокат 20 июня. На премьерном показе ленту представили актеры Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын, солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко, а также режиссер Марк Горобец.

Слухи о романе Муцениеце и Чуйкова возникли в начале апреля после публикации в соцсетях совместной фотосессии. Спустя полтора месяца они публично поцеловались на сцене премии телеканала RU.TV.

Неделю назад Муцениеце впервые высказалась о новой жене бывшего мужа, актера Павла Прилучного. Она также обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям.