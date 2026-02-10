Аферисты обманули друзей Мясникова с помощью средства от импотенции

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что аферисты продавали поддельный препарат от импотенции, прикрываясь его именем. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мошенники уже несколько месяцев рекламируют некое средство от импотенции от имени телеведущего. Стоимость поддельного лекарства 15 тысяч рублей.

Мясников признался, что ему звонили друзья из правоохранительных структур, занимающиеся борьбой с аферистами. Мошенники смогли обмануть даже их.

«Они мне звонят и говорят: „Саня, мы пятнашку отдали, а что-то не помогает“. Я говорю: „Ребята, а я-то тут каким боком? Вы бы до того позвонили“», — рассказал врач.

Он призвал россиян не доверять таким объявлениям в интернете.

Ранее Мясников предупредил людей, отказывающихся от приема назначенных врачом статинов, что это грозит серьезными последствиями для организма. Например, ранней смертностью.