Доктор Мясников раскрыл главную опасность отказа от статинов

Отказывающиеся от приема назначенных врачом статинов подвергают себя серьезной опасности. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников

По его словам, статины снижают общий уровень холестерина в организме. В случае отказа от них пациенты могут столкнуться с тяжелыми последствиями, в том числе параличом.

«Хочешь на три года раньше умереть? Да ради бога. Хочешь лежать 10 лет парализованным, писать под себя — лежи. Проблема твоя и семьи», — заявил он.

Мясников подчеркнул, что выписывающие такие препараты врачи хотят, чтобы пациент жил как можно дольше.

Ранее доктор выразил обеспокоенность, что его читатели в основном игнорируют проверенные медицинские рекомендации и отдают предпочтение антинаучным взглядам на медицину. Мясников не исключил, что соберет большее число поклонников, если начнет предлагать альтернативные методы лечения.