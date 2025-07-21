Сегодня 11:26 Адвокат семьи Тиммы грубо высказалась об Анне Седоковой Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com
Имущественные разбирательства после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы продолжаются. Юрист, представляющая интересы его первой семьи, вновь нелестно отозвалась о его бывшей жене певицы Анны Седоковой и назвала ее «стареющей девой». Новые заявления адвоката семьи латвийского баскетболиста Марии Гавриловой опубликовал
«Пятый канал».
«Тупо блокирует вопрошающих и продолжает глупо пиарить выступающие части тела стареющей дивы!» — сказала она.
В июне певица в последний день подала заявление на вступление в наследство, чтобы
не потерять совместно нажитое имущество в браке с покойным баскетболистом Янисом Тиммой.
Спортсмен
покончил с собой в Москве 17 декабря прошлого года. Ему было 32.
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