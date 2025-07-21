Адвокат семьи Тиммы грубо высказалась об Анне Седоковой

Имущественные разбирательства после смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы продолжаются. Юрист, представляющая интересы его первой семьи, вновь нелестно отозвалась о его бывшей жене певицы Анны Седоковой и назвала ее «стареющей девой». Новые заявления адвоката семьи латвийского баскетболиста Марии Гавриловой опубликовал «Пятый канал» .

«Тупо блокирует вопрошающих и продолжает глупо пиарить выступающие части тела стареющей дивы!» — сказала она.

В июне певица в последний день подала заявление на вступление в наследство, чтобы не потерять совместно нажитое имущество в браке с покойным баскетболистом Янисом Тиммой.

Спортсмен покончил с собой в Москве 17 декабря прошлого года. Ему было 32.