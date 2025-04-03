Адвокат Падалко заявил, что не знает, кто придумывает Ефремову дополнительные диагнозы

Адвокат Юрия Падалко в беседе с News.ru рассказал, что у Михаила Ефремова диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и добавил, что не знает, кто придумывает его подопечному другие диагнозы.

«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с легкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — заявил Падалко.

Ранее он рассказал, что после освобождения Михаил Ефремов собирается пройти обследование в медицинских центрах федерального уровня. По словам правозащитника, если не начать лечить болезнь, последствия могут быть печальными.