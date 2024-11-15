Адвокат Добровинский предложил помощь Алсу, на которую подали в суд из-за имени

Петербургская компания «АктивТестГрупп» подала в суд на певицу Алсу. Адвокат Александр Добровинский, ранее представлявший интересы бывшего супруга артистки Яна Абрамова во время их развода, в разговоре с 360.ru выразил готовность вступить в судебное разбирательство на стороне ответчицы.

«Во-первых, Ян никогда не даст мать своих детей в обиду, а во-вторых, интеллектуальная собственность, приобретенная в браке, принадлежит как Яну Абрамову, так и его бывшей супруге Алсу Релиф кызы Сафиной», — подчеркнул юрист.

О предстоящем судебном разбирательстве сообщил сайт kp.ru. В самой компании отказались комментировать ситуацию, но журналисты предположили, что иск связан с желанием бизнесменов зарегистрировать ультразвуковую измерительную установку под брендом «Алсу», и они хотят, чтобы певица поделилась именем.

Ранее Алсу рассказала о своей жизни после развода с мужем.