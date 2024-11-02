Певица Алсу заявила, что наслаждается жизнью после развода с бизнесменом Абрамовым

Певица Алсу выступила на презентации музыкальных релизов «Вечерний Звук». За кулисами она рассказала журналистам о своей жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, сообщил сайт KP.RU .

Артистка отметила, что на предложение какого-либо мужчины отправиться на свидание она, скорее всего, ответит отказом. Кроме того, звезда призналась, что пересмотрела свое представление об идеальном партнере.

«Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью, и как будет — так и будет», — отметила Алсу.

Знаменитость также поделилась, сколько времени ей потребуется для принятия решения о браке с мужчиной. Года достаточно, заявила певица.