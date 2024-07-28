Адвокат Абрамова представил свою версию истории о запрете Алсу пользоваться квартирой

Адвокат Добровинский: Абрамов не запрещал Алсу пользоваться квартирой в Москве

Фото: РИА «Новости»

Адвокат Яна Абрамова на бракоразводном процессе с Алсу Александр Добровинский представил свою версию ситуации с запретом пользоваться квартирой. В Сети распространилась информация, что певица не может попасть домой в течение трех недель. Подробности сообщило издание Voice.

По информации издания, Добровинский отрицает, что его клиент каким-то образом препятствует Алсу пользоваться квартирой в ЖК «Триумф» в Москве. Ограничений на доступ артистки к квартире и ее автомобилю не накладывались.

«Информация о том, что Алсу не могла попасть домой, является недостоверной и распространена недобросовестными журналистами, не удосужившимися проверить ее», — заверил Добровинский.

Источники в Сети указали, что автомобиль Алсу не пускают на территорию комплекса, так как номер ее машины не зарегистрирован в списке жильцов.

Ранее стало известно, что Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода.

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