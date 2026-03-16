Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых богатых актеров Голливуда

Актер Адам Сэндлер оказался на вершине списка самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по итогам 2025 года. По оценке Forbes , его доход составил 48 миллионов долларов.

Лидерство досталось актеру, чья карьера давно вышла за рамки одного амплуа. Сэндлер, известный зрителям по фильмам «Счастливчик Гилмор» и «Неограненные драгоценности», сумел обойти и мэтров индустрии, и молодых востребованных звезд последних лет.

Для актера такой результат стал особенно заметным на фоне сильной конкуренции. Буквально преследовали его Том Круз с 46 миллионами долларов и Марк Уолберг, заработавший 44 миллиона. Четвертую строчку заняла Скарлетт Йоханссон с 43 миллионами, пятую — Брэд Питт, чей доход издание оценило в 41 миллион долларов.

В расширенный рейтинг также включили Джека Блэка, Джейсон Момоа, Дензела Вашингтона, Дэниела Крейга и Милли Бобби Браун.

При этом нынешний лидер заработал заметно меньше прошлогоднего рекордсмена. В 2024-м на первом месте был Дуэйн «Скала» Джонсон: тогда его доход достиг 88 миллионов долларов, что почти вдвое превышает результат Сэндлера.

Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на современный Голливуд. Он заявил, что в мире осталось мало кинозвезд, подобных Сильвестру Сталлоне.