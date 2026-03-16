Адам Сэндлер возглавил рейтинг самых богатых актеров Голливуда
Актер Адам Сэндлер оказался на вершине списка самых высокооплачиваемых актеров Голливуда по итогам 2025 года. По оценке Forbes, его доход составил 48 миллионов долларов.
Лидерство досталось актеру, чья карьера давно вышла за рамки одного амплуа. Сэндлер, известный зрителям по фильмам «Счастливчик Гилмор» и «Неограненные драгоценности», сумел обойти и мэтров индустрии, и молодых востребованных звезд последних лет.
Для актера такой результат стал особенно заметным на фоне сильной конкуренции. Буквально преследовали его Том Круз с 46 миллионами долларов и Марк Уолберг, заработавший 44 миллиона. Четвертую строчку заняла Скарлетт Йоханссон с 43 миллионами, пятую — Брэд Питт, чей доход издание оценило в 41 миллион долларов.
В расширенный рейтинг также включили Джека Блэка, Джейсон Момоа, Дензела Вашингтона, Дэниела Крейга и Милли Бобби Браун.
При этом нынешний лидер заработал заметно меньше прошлогоднего рекордсмена. В 2024-м на первом месте был Дуэйн «Скала» Джонсон: тогда его доход достиг 88 миллионов долларов, что почти вдвое превышает результат Сэндлера.
Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на современный Голливуд. Он заявил, что в мире осталось мало кинозвезд, подобных Сильвестру Сталлоне.