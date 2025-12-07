Трамп пожаловался на бесталантный Голливуд

В мире осталось мало кинозвезд, подобных Сильвестру Сталлоне. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на вручении премии Центра Кеннеди в Белом доме, сообщил Fox News .

Церемония прошла в Овальном кабинете. Трамп вручил сделанные Tiffany & Co. по индивидуальному заказу медали Сталлоне, участникам рок-группы KISS, диско-певице Глории Гейнор, британскому актеру Майклу Кроуфорду и кантри-исполнителю Джорджу Стрейту.

«Одна из поистине великих кинозвезд. Раньше их было много, сейчас их мало», — сказал он, когда подошла очередь Сталлоне.

В первый президентский срок Трамп отказался участвовать в церемонии, так как звезды обещали устроить ему бойкот. Теперь же он не только вручил медали, но и на 98%, по его же признанию, отобрал номинантов, хотя обычно этим занимался двухпартийный комитет.

«Это группа кумиров, чьи труды и достижения вдохновили, воодушевили и объединили миллионы и миллионы американцев», — сказал он о победителях.

Днем ранее сам Трамп получил престижную награду, сообщили «Известия». На жеребьевке чемпионата мира по футболу президент ФИФА Джанни Инфантино вручил ему премию мира.