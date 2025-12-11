«Абзац»: «Тату» просит за новогодние выступления гонорар в 17,5 млн рублей

Группа «Тату», которая недавно возобновила свою деятельность, готовится к выступлению на новогодних праздниках. Спрос на их концерты высок как в России, так и за рубежом. Во сколько обойдется приглашение звезд, выяснил « Абзац ».

По данным ивент-агентства, сейчас у певиц есть свободные даты на праздничные дни.

«Их гонорар составляет 17,5 миллиона рублей», — отметили представители организации.

Требования у исполнительниц сравнительно скромные: они хотят, чтобы их доставляли на мероприятие на иномарке не старше трех лет и предоставляли отдельную гримерную комнату с визажистом.

Среди других пожеланий — наличие на столе сливок, по бутылке красного и белого вина, 24 банки светлого пива, водки Kaufmann и коньяка Hennesy X.O. Также артистки просят подготовить им бутерброды, фрукты и шоколад, но уточняют, что рыбную тарелку ставить не нужно.