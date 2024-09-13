«А зарабатывать может?» Спектакли с участием Дольниковой призвали отменить в России

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Министерство культуры с призывом отменить в России спектакли с участием актрисы и певицы Теоны Дольниковой. Текст обращения поступил в распоряжение 360.ru.

Общественники заявили, что артистка после начала СВО уехала в Грузию и в нескольких интервью прямо оскорбляла Россию. В частности, заявила, что в имеющихся условиях не может жить в стране.

«А зарабатывать может?» — поинтересовались авторы письма.

Летом активист Виталий Бородин заявил, что будет добиваться, чтобы Министерство юстиции признало актрису Чулпан Хаматову иностранным агентом.

В феврале в Ярославле отменили спектакль с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт. Как сообщило местное издание, это произошло после заявления общественников.