«А кто на ней не хочет жениться?» Киркоров впервые высказался о «свадьбе» с Бузовой | 360°

01 мая 2024, 15:07
«А кто на ней не хочет жениться?» Киркоров впервые высказался о «свадьбе» с Бузовой
Киркоров заявил, что вся страна мечтает жениться на Ольге Бузовой
Недавно народный артист России Филипп Киркоров в одном из шоу заявил о готовности жениться на телеведущей Ольге Бузовой. В беседе с изданием Starhit певец объяснил свой порыв относительно свадьбы.
«А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля — достойная партия для любого мужчины», — сказал он.
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Артист также отметил, что Бузова помогла ему принять решение сниматься в проекте «Сокровища императора».
«Честно говоря, я сказал сначала: „Нет, нет, какое реалити?“ Но меня заманили ведущей, сказали, что там будет Оля Бузова», — уточнил Киркоров.
Во время съемок певец попытался помирить Бузову с ее бывшим избранником Давой. По словам музыканта, он их свел на шоу.
«Я подтолкнул друг к дружке. Думаю, что у меня это получилось», — добавил Киркоров.
Накануне телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников сменой имиджа. Она показала фото с новой прической и темным цветом волос.
Ольга Бузова
Филипп Киркоров
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