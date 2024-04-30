«А как все делить потом?» Басков объяснил, почему предпочитает гостевой брак | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 09:12 «А как все делить потом?» Басков объяснил, почему предпочитает гостевой брак Басков рассказал, что предпочитает гостевой брак и девушек не моложе 28 лет Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Народный артист России Николай Басков поддержал идею гостевого брака. О предпочтительной для себя модели отношений артист рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Мне так приятно, что у меня есть выбор. Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда девушка понимает, что эти отношения не ведут к браку — они для того, чтобы нам просто было интересно и хорошо вдвоем», — признался Басков.

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По словам певца, он находит больше плюсов в гостевом браке, когда пара живет отдельно друг от друга без совместного быта и бюджета.

«Разве это плохо? А как все делить потом?» — добавил артист.

Басков также отметил, что предпочитает девушек постарше. При этом артист больше обращает внимание на интеллект, чем на внешний вид возможной избранницы.

«Ну, 20-летних я уже не потяну. От 28 и дальше», — сказал он.

На днях на церемонии вручения премии «Муз-ТВ» журналисты заметили на безымянном пальце певца Николая Баскова золотое кольцо. По оценкам ювелира Григория Бакатова, украшение артиста может стоить как однушка в Москве.