Зимний сезон открыли в Павлово-Посадском округе

Ярко и весело встретили первый день зимы в муниципалитете. 1 декабря по всему региону был дан старт ежегодному проекту губернатора «Зима в Подмосковье», который успешно реализуется уже несколько лет.

Центром праздничных мероприятий в Павловском Посаде стал городской парк культуры и отдыха. Здесь заработала «самоварная станция», зона теплого очага и яркие фотозоны.

Насыщенную и интересную программу на городском бульваре в Электрогорске организовали волонтеры. Дети с радостью встречали Деда Мороза, который напомнил, что время чудес уже близко. Волшебник уже готов к торжеству: его мешок наполнился подарками, которые он вручит тем, кто верит в чудо и ждет его с нетерпением.

Праздничная эстафета продолжилась на площади перед Домом культуры. Здесь зажглась еще одна лесная красавица. Гостей встречали сказочные герои, которые устроили веселое представление. На площади гостей ожидали игры, ярмарка изделий ручной работы, интерактивная программа и горячий чай.