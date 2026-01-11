Жители Дмитрова вышли на уборку снега

В Московской области местные жители присоединились к работам по уборке снега. Об этом сообщил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов в своем телеграм-канале.

«Третий день борьбы со снегом. Наши службы работают без остановки. Благодарю жителей, которые не остаются в стороне и также присоединяются к уборке», — написал он.

Шувалов напомнил о прогнозе, который обещает новый циклон в понедельник, 12 января. Снегопады снова осложнят ситуацию на дорогах.

Он призвал граждан при нештатных ситуациях обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8-496-223-19-61 или 112.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали прирост снежного покрова в Москве. В ближайшие двое суток он может увеличиться еще примерно на 10 сантиметров.