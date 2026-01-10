Снегопад и гололедица пришли в Домодедово из-за циклона «Фрэнсис»

По прогнозам, высота сугробов может достигать полуметра. Общественный транспорт работает по расписанию, но возможны задержки.

На борьбу со стихией мобилизованы все коммунальные службы. В круглосуточном режиме работает 221 единица техники и 515 человек.

По словам директора управляющей компании «Гюнай» Валерия Метелкина, снег идет уже сутки, дополнительно привлечены две единицы техники и восемь человек. Под снегом — лед.

Еще одна управляющая компания, «Жилсервис», обслуживающая 370 домов, задействовала 120 человек и шесть единиц техники для расчистки шести микрорайонов.

Спасатели и ГИБДД рекомендуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и быть предельно внимательными из-за гололедицы.

Ключевая просьба всех служб к автовладельцам — освобождать дворы во время работы снегоуборочной техники. Это влияет на скорость и качество уборки. Все службы действуют в усиленном режиме, оперативно реагируя на обращения жителей.