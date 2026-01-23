В Московский регион вернулись морозы до 20 градусов

В Московский регион вернулась по-настоящему морозная погода — местами температура снова опустилась ниже −20 градусов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

По его данным, самые сильные морозы этой ночью зафиксировали в подмосковных Черустях — там столбики термометров опустились до -21,8 градуса. На остальной территории области температура в основном держалась выше -15 градусов.

В Москве минимальные значения составили около -11 градусов: от -10 градусов в Строгино до почти -12 градусов в Бутово, в Новой Москве — до -11,2 градуса. Днем холод продолжит усиливаться: в столице ожидается -9…-11 градусов, по области — -8…-13 градусов. Существенного прогрева не будет из-за поступления холодных воздушных масс с востока.

В выходные морозы усилятся. В ночь на субботу в Москве температура приблизится к -20 градусам, а в Подмосковье местами опустится до -25 градусов. Пик похолодания прогнозируется в воскресенье: в столице -20…-22 градуса ночью, по области — до -28 градусов, днем это будет самый холодный день с начала зимы.

С понедельника, по словам Леуса, морозы начнут постепенно ослабевать, а уже во вторник дневные температуры могут превысить климатическую норму.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов не исключил снегопады после морозных выходных.