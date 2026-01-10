В Дедовске спасатели вытащили застрявшую в сугробе машину скорой помощи

В Дедовске Московской области спасатели освободили автомобиль скорой помощи, застрявший в глубоком сугробе. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас» .

На улице Больничной машина скорой помощи застряла при выезде со двора дома после завершения эвакуации тяжелого пациента. Из-за снежного заноса возник риск задержки прибытия медиков к следующему вызову. Прибывшие спасатели пожарно-спасательной части № 222 в кратчайшее время вытянули автомобиль из сугроба и помогли ему выехать на очищенную проезжую часть.

До этого спасатели этой же части провели экстренную эвакуацию тяжелобольного мужчины в Дедовске. Вызов поступил от бригады скорой помощи с улицы Володарского. У пациента были острые нарушения речи и сознания, и его требовалось срочно доставить в медицинское учреждение.

Из-за сильного снегопада и сугробов высотой почти до метра проезд для спецтехники оказался невозможен. Спасателям пришлось вручную переносить пациента на специальных волокушах по узкой тупиковой улице. Несмотря на сложные погодные условия, мужчину удалось своевременно передать медикам.

