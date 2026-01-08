Пожарные спасли из горящего дома 17 собак в Сибири

В Сибири пожарные спасли 17 собак из горящего дома. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС Кемеровской области — Кузбасса.

В Кемерове на улице Абызова произошел пожар. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки.

«До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались пять человек, а 17 собакам потребовалась помощь сотрудников МЧС России», — отметили в ведомстве.

Пожар уничтожил деревянную обрешетку крыши дома и частично обрушил ее. Стены надворных построек обгорели как внутри, так и снаружи.

На месте ЧП работали 30 спасателей и шесть единиц техники. Огонь ликвидировали на площади 172 «квадратов».

