Подмосковные коммунальщики продолжили устранять последствия циклона «Фрэнсис»

Коммунальные службы Московской области продолжают работу по ликвидации последствий циклона «Фрэнсис», который принес в регион значительное количество осадков. В ряде районов высота снежного покрова достигала почти полуметра. Подробности — в сюжете 360.ru.

По данным областных властей, основной акцент сделан на обеспечении бесперебойной работы объектов водоснабжения и водоотведения. Информация о ситуации в коммунальной сфере в режиме реального времени поступает в Единый ЖКХ-центр Подмосковья, откуда дежурные диспетчеры оперативно направляют бригады для устранения выявленных проблем.

По поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева на объектах водоканалов организовали непрерывную работу персонала и техники. Коммунальщики заранее подготовились к снегопаду: очистили решетки канализационных насосных станций, промыли проблемные участки сетей, сформированы запасы топлива и запчастей.

Власти сообщают, что все коммунальные объекты продолжают функционировать в штатном режиме. Аварийные бригады и специализированная техника работают круглосуточно, обслуживание и проверка оборудования ведутся без остановки. Несмотря на возросшую нагрузку, работы по расчистке и обеспечению устойчивой работы инфраструктуры продолжаются.

Жители могут сообщать о сбоях через социальные сети, администрации и домовые чаты, откуда информация также передается в диспетчерские службы.