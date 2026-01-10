Коммунальные службы Солнечногорска продолжили расчищать дороги от снега

Коммунальные службы Солнечногорска в Московской области расчистили дороги после снегопада, вызванного циклоном «Френсис». Об этом сообщил глава городского округа Константин Михальков в телеграм-канале .

По его словам, в Солнечногорске выпало более 60 сантиметров снега — около половины месячной январской нормы осадков. В уборке задействовали дворников и технику муниципального предприятия «ДЕЗ», а также подрядные организации. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Михальков отметил, что для сотрудников коммунальных служб организовали горячее питание. При расчистке в первую очередь убирают федеральные трассы, дороги общего пользования, маршруты общественного транспорта, подъезды к социальным объектам и главные улицы. После этого техника и рабочие переходят к дворовым территориям.

Волонтеры также развозят сотрудникам коммунальных служб горячий чай и еду.