Подарки и сувениры разыграют на акции «Русский каток» с декабря по март

«Русское Радио» запускает всероссийскую акцию «Русский каток», которая пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье. В третий раз жители смогут прокатиться на коньках и получить подарки от радиостанции. «Русское Радио» совместно с телеканалом RU.TV приглашает слушателей выйти на лед в преддверии новогодних праздников и зимнего спортивного сезона.

Акция продлится с 1 декабря по 28 февраля и охватит регионы от Калининграда до Владивостока. Участники смогут провести время с близкими и друзьями, наслаждаясь зимними радостями.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников подчеркнул, что популяризация активного образа жизни и поддержка российского спорта являются важнейшими направлениями их работы. Он отметил, что акцию «Русский каток» рассматривают как значимый проект, который объединяет миллионы слушателей вокруг здорового образа жизни.

«Мы рады в третий раз объявить акцию „Русский каток“», — подчеркнул директор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Он сообщил, что в прошлые годы мероприятие получило положительные отклики от аудитории, и добавил, что возможность объединить миллионы россиян через эту зимнюю традицию становится для них настоящей гордостью.

В этом году на катках гостей ждут приятные сюрпризы от «Русского Радио». Чтобы получить сувениры, участникам необходимо сделать фото на катке и выложить его в социальных сетях с хештегами #РусскийКаток и #РусскоеРадио. Победителей фотоконкурса объявят в эфире радиостанции путем случайного выбора.