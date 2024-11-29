Концерт для мам детей с ОВЗ прошел в воскресной школе в Шатуре

Союз особенных мам, объединяющий около 30 семей, был создан в городском округе три года назад. Воспитанники воскресной школы устроили для женщин теплый и душевный праздник.

Ребята подготовили для матерей, воспитывающих детей инвалидов, концерт. В нем прозвучали песни и стихи, посвященные самому близкому человеку. На состоявшемся после выступления мастер-классе школьники изготовили подарки для своих родных, а затем состоялось общее чаепитие.

«Атмосфера такая дружеская для мам, удовольствие посидеть и послушать», — поделилась мама особенного ребенка Наталья Шундина.

Женщина поздравили и депутаты местного отделения «Единой России», которые вручили мамам памятные подарки и букеты цветов.

«Каждой маме живется относительно непросто, наша задача — переключить ее в состояние детства, создать веселое настроение и атмосферу радости»», — рассказала руководитель православного семейного дома «Ихтис» Наталья Семенова.

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