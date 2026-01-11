Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим из-за новой волны циклона

Дорожные службы Московской области продолжат работать в усиленном режиме в связи со второй волной циклона, которая ожидается в регионе вечером 11 января. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что снегопад, обрушившийся на регион накануне, вошел в пятерку самых сильных за 146 лет метеонаблюдений. По прогнозам, осадки будут продолжаться до конца рабочей недели.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин заявил, что в понедельник из-за снегопада и метели ожидается резкое ухудшение видимости, возможны заносы и гололедица, а также рост заторов и риска ДТП.

«Дорожные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд на региональных дорогах», — сказал он.

В Минтрансе рекомендовали по возможности отказаться от поездок на собственных автомобилях и заранее планировать маршруты. Водителей, которым все же необходимо выехать, призвали соблюдать повышенную осторожность, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по области сообщила, что в южных и восточных районах Подмосковья до утра 12 января ожидаются сильный снег, гололед и гололедица.