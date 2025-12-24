Брендированные ящики «Почты Деда Мороза» установили в Истре

В муниципальном округе Истра установили брендированные ящики «Почты Деда Мороза», теперь каждый ребенок и взрослый может написать письмо главному зимнему волшебнику, поделиться своими самыми сокровенными мечтами, планами на будущий год или теплыми пожеланиями. Кроме того, теперь в центре города работает Резиденция главного волшебника страны.

Узнать праздничные почтовые ящики легко: они украшены в новогоднем стиле и доброй надписью «Почта Деда Мороза». Всего в муниципалитете установили пять подобных ящиков в парках: Центральный городской парк в Истра, Лесопарк «Шишкин лес», парк в селе Павловская Слобода, в «Фабричном» и «Гучково». Все отправленные послания будут бережно собраны и отправлены в Великий Устюг.

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра

Кроме того, совсем недавно На Урицкого, 1 открылась настоящая Резиденция Деда Мороза. Она работает каждый день с 22 по 30 декабря включительно, с 16:00 до 17:00. Это место стало настоящим центром Нового года. И там не только можно встретить Деда Мороза и сказочных персонажей, но и передать волшебнику письмо с заветным желанием. И именно здесь находится та самая елка желаний.

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра 1/4 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра 2/4 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра 3/4 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Истра 4/4

Традиционно на этой елке висят не только шары и гирлянды, но и детские мечты -конверты с желаниями ребят, которые просят то, что действительно важно для них. Игрушки, сладости, билеты на спектакли и многое другое. А мечты исполняют заместители главы округа, депутаты, общественники, представители силового блока. В этом году к ним присоединились еще бизнесмены и предприниматели.