Более 50 бетонных полусфер установили для безопасности в Истре

За этот год коммунальные службы установили по всему муниципальному округу Истра 52 бетонные полусферы во дворах и общественных территориях. Работы провели в городе Истра, Дедовске и деревне Черная.

Бетонные ограничители, которые теперь можно увидеть во многих дворах округа, призваны решить две основные проблемы муниципалитета. Во‑первых, они эффективно борются с водителями, паркующими автомобили на тротуарах и мешающими свободному движению людей, в том числе мам с колясками, жителей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Во‑вторых, полусферы ограничивают опасный сквозной проезд транзитного транспорта через жилые зоны, делая дворы более безопасными для детей.

Отметим, что установка ограничителей напрямую влияет на безопасность пешеходов и спокойствие жителей. Большинство установленных полусфер расположено по проблемным адресам, о которых сообщали сами жители муниципалитета.